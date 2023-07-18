Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька зізналася, коли планує весілля зі своїм коханим. Про це зірка повідомила у коментарі для "ЖВЛ".

"Ми дуже хотіли відсвяткувати весілля, але поки що розуміємо, що єдине, коли ми можемо це зробити - тільки коли закінчиться війна. Тому що ми хочемо зібрати всіх наших друзів разом, щоб ми святкували до ранку, щоб багато хто з наших друзів повернувся з -за кордону і ми у нас вдома відсвяткували весілля. Тому чекаємо та працюємо все для нашої перемоги", - розповіла зірка у коментарі.

Варто зазначити, що у травні поточного року співачка повідомила про заручини з музикантом Павлом Тараненком. Зіркова пара вже зустрічається понад рік.

Нагадаємо, Олександра Зарицька - відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Х-Фактору", де вразила своєю авторською піснею навіть Настю Каменських. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення знаменитість зайнялася благодійними концертами, включаючи Японію, де стала послом світу від України та провела там два тижні.

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А ще Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA присвятила колискову дітям, які постраждали від війни.

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька зібралася заміж та вразила кадрами з нареченим.