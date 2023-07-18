Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, когда планирует свадьбу со своим возлюбленным. Об этом звезда сообщила в комментарии для "ЖВЛ".
"Мы очень хотели отпраздновать свадьбу, но пока что понимаем, что единственное, когда мы можем это сделать - только когда закончиться война. Потому что мы хотим собрать всех наших друзей вместе, чтобы мы праздновали до утра, чтобы много кто из наших друзей вернулись из-за границы и мы у нас дома отпраздновали свадьбу. Поэтому ждем и работаем все для нашей победы", - рассказала звезда в комментарии.
Стоит отметить, что в мае текущего года певица сообщила о помолвке с музыкантом Павлом Тараненком. Звездная пара уже встречается более года.
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Напомним, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Х-Фактор", где впечатлила своей авторской песней даже Настю Каменских. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения знаменитость занялась благотворительными концертами, включая Японию, где стала послом мира от Украины и провела там две недели.
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