Відома співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", розповіла про масовий хейт через її останній відеоролик.

Українській співачці Златі Огневич дісталася хвиля негативних коментарів з боку росіян після того, як вона висловила радість щодо вибухів на незаконно побудованому Росії Кримському мосту. Вчора артистка посміялася з того, як кричали росіяни в мережі і почали погрожувати всім через те, що сталося.

Злата Огневич опублікувала відео, де вона радісно танцює, почувши про подію на Кримському мосту.

Однак росіяни почали активно критикувати Огневич у коментарях до її посади, а також писати їй у особисті повідомлення. Вони звинуватили її у неповазі до життя людей, які постраждали та загинули внаслідок вибухів.

Злата Огневич не залишилася осторонь і сміливо відреагувала на російські звинувачення. Вона наголосила, що окупанти завдали багато страждань на українських землях, і щодня невинні люди гинуть від їхніх дій щодня, а таких вже дуже багато. Тому Огневич не перестане радіти успіхам Збройних Сил України, що наближають перемогу у цій жахливій війні, яку розв'язала Росія.

"І далі радітиму успіхам наших хлопців, я й далі танцюватиму від кожного кроку нашої країни, який наближає перемогу. Якщо ви такі святі, то знайдіть незалежні ЗМІ і подивіться, скільки горя, трагедій, болю ви принесли нашій країні. Ненавиджу лицемірство і вас також ненавиджу", - пише Огневич.

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