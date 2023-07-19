Українській співачці Златі Огневич дісталася хвиля негативних коментарів з боку росіян після того, як вона висловила радість щодо вибухів на незаконно побудованому Росії Кримському мосту. Вчора артистка посміялася з того, як кричали росіяни в мережі і почали погрожувати всім через те, що сталося.
Злата Огневич опублікувала відео, де вона радісно танцює, почувши про подію на Кримському мосту.
Однак росіяни почали активно критикувати Огневич у коментарях до її посади, а також писати їй у особисті повідомлення. Вони звинуватили її у неповазі до життя людей, які постраждали та загинули внаслідок вибухів.
Злата Огневич не залишилася осторонь і сміливо відреагувала на російські звинувачення. Вона наголосила, що окупанти завдали багато страждань на українських землях, і щодня невинні люди гинуть від їхніх дій щодня, а таких вже дуже багато. Тому Огневич не перестане радіти успіхам Збройних Сил України, що наближають перемогу у цій жахливій війні, яку розв'язала Росія.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Відступають і кидають техніку: з’явилися обнадійливі новини з-під Бахмута
Росіяни атакували популярний український курорт: є постраждалі
Змії заполонили Дніпро, кадри навали: місцеві бачать їх всюди.
Погані новини з Бахмута, росіяни успішно контратакували: що зараз відбувається навколо міста
"І далі радітиму успіхам наших хлопців, я й далі танцюватиму від кожного кроку нашої країни, який наближає перемогу. Якщо ви такі святі, то знайдіть незалежні ЗМІ і подивіться, скільки горя, трагедій, болю ви принесли нашій країні. Ненавиджу лицемірство і вас також ненавиджу", - пише Огневич.
Останні новини України:
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич заінтригувала кадрами зі свого незвичайного побачення
Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич несподівано заговорила про кризу середнього віку
А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огнєвіч висловилася перед українцями, але зачепила одним словом