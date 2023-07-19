Известная певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", рассказала о массовом хейте из-за ее последнего видеоролика.

Украинской певице Злате Огневич досталась волна негативных комментариев со стороны россиян после того, как она выразила радость по поводу взрывов на незаконно построенном рф Крымском мосту. Вчера артистка посмеялась над тем, как кричали россияне в сети и принялись угрожать всем из-за произошедшего.

Злата Огневич опубликовала видео, где она радостно танцует, услышав о происшествии на Крымском мосту.

Однако россияне стали активно критиковать Огневич в комментариях к ее посту, а также писать ей в личные сообщения. Они обвинили ее в неуважении к жизни людей, которые пострадали и погибли в результате взрывов.

Злата Огневич не осталась в стороне и смело отреагировала на российские обвинения. Она подчеркнула, что оккупанты причинили много страданий на украинских землях, и каждый день невинные люди погибают от их действий каждый день, а таких уже очень и очень много. Поэтому Огневич не перестанет радоваться успехам Вооруженных Сил Украины, приближающим победу в этой ужасной войне, которую развязала рф.

"И дальше буду радоваться успехам наших ребят, я и дальше буду танцевать от каждого шага нашей страны, который приближает победу. Если вы такие святые, то найдите независимые СМИ и посмотрите, сколько горя, трагедий, боли вы принесли нашей стране. Ненавижу лицемерие и вас тоже ненавижу", - пишет Огневич.

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