Популярна артистка Надя Дорофєєва спровокувала конфлікт у мережі лише через новину про свою участь у вже давно відомому проекті.

Співачка Надя Дорофєєва стала черговим членом журі у музичному шоу "Голос". Команда "Голосу країни" опублікувала відео з Дорофєєвою з цього приводу, вони наголосили, що вона стала невід'ємною частиною нової ери української поп-музики.

Запрошення співачки до шоу "Голос" було представлене з незвичайним ефектом. Під час анонсу Дорофєєва розгорнула велику червону коробку, з якої вийшло спеціальне запрошення стати тренером на телевізійному проекті "Голос".

У мережі відео не лише не оцінили, а й розкритикували саму Дорофєєву:

«Повністю оновлений склад»? Очевидно, ми по-різному розуміємо ці слова…; Чекала на Злату Огневич☹; Оновлений склад? Де голосувати, щоб її замінили? 😬; Чесно, вона вже набридла, невже немає цікавіших артистів?; Ось навіщо? Щоб хтось притягував знову російську музику в ефіри. Як минуло раз… це хіба оновлений склад?;

Чому Надя завжди недбало виглядає?; Тягнули так довго з 4 тренером, я думала там буде хтось цікавіший)); Хотілося бачити з Артемом, Злату, ще наприклад Таяну, чому ні…ці артисти так багато роблять зараз для країни, для хлопців; Невже немає інших гідних артистів? Просто жах» - пишуть під постом Дорофєєвої.

До цього Дорофєєва вирішила похвалитися рекламним роликом із фірмовим топом, проте збентежила вбранням. Багато хто розкритикував одну незграбну деталь в образі Дорофєєвої, пов'язану з демонстрацією її білизни.

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