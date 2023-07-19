Певица Надя Дорофеева стала очередным членом жюри в музыкальном шоу "Голос". Команда "Голоса страны" опубликовала видео с Дорофеевой по этому поводу, они подчеркнули, что она стала неотъемлемой частью новой эры украинской поп-музыки.
Приглашение певицы в шоу "Голос" было представлено с необычным эффектом. Во время анонса, Дорофеева развернула большую красную коробку, из которой вышло специальное приглашение стать тренером на телевизионном проекте "Голос".
В сети видео не только не оценили, но и раскритиковали саму Дорофееву:
««Полностью обновленный состав»? По-видимому, мы по-разному понимаем эти слова…; Ждала Злату Огневич☹; Обновленный состав? Где голосовать, чтобы ее заменили? 😬; Честно, она уже надоела, неужели нет более интересных артистов?; Вот зачем? Чтобы кто-то притягивал снова русскую музыку в ефиры…. Как прошло раз… это разве обновленный состав?;
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Почему Надя всегда небрежно выглядит?; Тянули так долго с 4 тренером, я думала там будет кто-то интереснее)); Хотелось видеть с Артемом, Злату, еще например Таяну, почему нет…эти артисты так много делают сейчас для страны, для ребят; Неужели нет других достойных артистов? Просто ужас» - пишут под постом Дорофеевой.
До этого Дорофеева решила похвалиться рекламным роликом с фирменным топом, однако смутила нарядом. Многие раскритиковали одну неловкую деталь в образе Дорофеевой, связанную с демонстрацией ее белья.
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