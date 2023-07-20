Співак Дмитро Монатик зізнався, чому передумав та переклав свої пісні українською мовою. Про це зірка повідомив в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Тому що почав жити в Україні, коли я це говорив, я ж був за кордоном. Я почав жити тут, відчувати цей дух, так само, як то кажуть, почав подорожувати бомбосховищами, ховатися від сирен. У мене почала ще більше рости ця ненависть, яку я ненавиджу язиком співати сам. І в тебе не повертається мова. , що не буду, я був певен у цьому максимально. Ці пісні залишу і не буду", - сказав Дмитро Монатик.

Але згодом, за словами Дмитра Монатика, люди почали просити на концертах виконати його старі хіти. Тому вирішив спробувати, хоч і не вірив, що може щось вийти. Як додав Дмитро Монатик, коли він почав працювати над перекладом, все пішло досить легко і само собою. Хоча він думав, що буде зовсім інше звучання у пісні іншою мовою. І вже зараз пісні можна почути у перекладеному варіанті на концертах, але незабаром з'являться й студійні записи робіт. При цьому зірка додав, що російською на концертах не виконує пісні.

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