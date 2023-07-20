Певец Дмитрий Монатик признался, почему передумал и перевел свои песни на украинский язык. Об этом звезда сообщил в интервью Славе Демину.

"Потому что начал жить в Украине, когда я это говорил, я же был за границей. Я начал жить здесь, чувствовать этот дух, так само, как то говорят, начал путешествовать по бомбоубежищам, прятаться от сирен. У меня начала еще больше расти эта ненависть, которую я ненавижу сам. И у тебя не поворачивается язык петь свои хиты. Не поворачивается язык петь на русском языке. Я говорил, что не буду, я был уверен в этом максимально. Эти песни оставлю и не буду", - сказал Дмитрий Монатик.

Но потом, по словам Дмитрия Монатика, люди начали просить на концертах исполнить его старые хиты. Поэтому решил попробовать, хотя и не верил, что может что-то получиться. Как добавил Дмитрий Монатик, когда он начал работать над переводом, то все пошло довольно легко и само собой. Хотя он думал, что будет совсем другое звучание у песни на другом языке. И уже сейчас песни можно услышать в переведенном варианте на концертах, но скоро появятся и студийные записи работ. При этом звезда добавил, что на русском на концертах не исполняет песни.

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