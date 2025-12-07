Журналістка Катерина Котенкова пояснила, що про кожну зміну у житті – адреса, номер телефона, дитина, навчання – треба повідомити ТЦК за 7 днів, інакше це порушення правил обліку, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Якщо ви думаєте, що у вас є бронь, у вас є відстрочка, вам нічого не буде, на жаль, це не чарівний щит. Все йде до того, що без оновлених даних і підтверджених документів вашу відстрочку можуть не врахувати, а бронювання просто розірвати», – підкреслює Катерина Котенкова.

Як пояснює журналістка, якщо ви змінили адресу, номер телефона, у вас народилась дитина чи відбулись інші зміни у житті, то протягом 7 днів ви маєте оновити дані і повідомити про все це у ТЦК. І навіть якщо у вас при цьому всьому є бронь, підкреслює вона, інформацію все одно потрібно оновити у ТЦК або через «Резерв+», інакше – порушення правил військового обліку, штраф і повістка, яка буде вважатись врученою навіть без вашої присутності і підпису.

«Чому мобілізують навіть із відстрочкою або якщо є бронь? Тому що відстрочка має бути чинною і підтвердженою. Якщо у вас щось змінилось – діти, догляд, навчання – все це треба переоформити, щоб це було видно у реєстрах. І також бронь не вічна. Вона злітає автоматично, якщо сплив термін, ви звільнились, підприємство втратило статус критично важливого або документи оформлено криво. Плюс держава перевіряє критичність підприємства будь-якої миті», – пояснює Катерина Котенкова.

Щодо штрафів, зазначає журналістка, то повторний буде вже суттєво дорожчим, тому краще не ігнорувати вимоги ТЦК, інакше вони можуть піти до суду і добиватись навіть тимчасової заборони керуванням авто. Однак, додає вона, є винятки: якщо кермування – це ваш заробіток, або якщо ви доглядаєте за людиною з інвалідністю.

