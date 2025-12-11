У День прав людини, 10 грудня, в Україні відбулася велика Міжнародна правозахисна конференція "Уроки України для світу: нові виклики у сфері захисту прав людини".

У центрі уваги подія, що пройшла у Поліському національному університеті в Житомирі, де відбувся регіональний міжвідомчий форум "Громада як відправна точка захисту прав людини в Україні: Житомирщина". Ключові теми обговорення — права ветеранів, безпека дитинства та захист родин Захисників. Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець особисто привітав учасників, підкресливши, що гідність і безпека мають бути захищені за будь-яких обставин.

День прав людини під знаком викликів війни

Щороку 10 грудня світ відзначає День прав людини — важливе нагадування про те, що гідність, свобода та безпека кожної людини є непорушними. Цього року в Україні це свято набуло особливого змісту, адже війна поставила перед світом нові, безпрецедентні виклики.

Історичним моментом конференції стало пряме звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, який привітав учасників з Днем прав людини, наголошуючи, що "гідність, свобода та безпека кожної людини мають бути захищені завжди і за будь-яких обставин".

Житомирський фокус: Громада як захисник

Поліський національний університет у Житомирі став простором для важливого діалогу, де паралельно відбувся регіональний міжвідомчий форум.

Головна ідея форуму — "Громада як відправна точка захисту прав людини в Україні". Це означає, що саме на місцевому рівні, у тісній співпраці, вирішуються найбільш чутливі питання.

У фокусі були три ключові проблеми, породжені війною:

Права ветеранів та родини наших Захисників і Захисниць: Соціальний захист та реінтеграція тих, хто повертається з фронту, а також підтримка їхніх сімей.

Права дітей та безпечне дитинство: Забезпечення захисту найбільш вразливої категорії населення в умовах воєнного часу.

Партнерство заради утвердження прав людини.

Під час урочистої академії Представник Уповноваженого у Житомирській області Юрій Погодицький вручив Подяки і Грамоти від Дмитра Лубінця тим, хто щодня працює на цьому напрямку.





Спільні зусилля заради майбутнього

Захід став можливим завдяки потужному партнерству державних інституцій, міжнародних організацій та громадського сектору. У його підготовці взяли участь:

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні (за фінансуванням Міністерства закордонних справ Данії).

ГО "Центр рівних можливостей "Паритет" (за підтримки DVV International Ukraine та Федерального міністерства закордонних справ Німеччини), яка реалізує проєкт реінтеграції ветеранів "Свої для своїх".

Організатори подякували всім, хто працює заради прав людини — "у державних інституціях, громадському секторі, міжнародних організаціях і на передовій". Спільний меседж полягає в тому, що "разом ми формуємо світ, у якому права людини — не декларація, а конкретні дії".