Державна екологічна інспекція Поліського округу виявила шокуючі порушення на землях, які готуються до передачі ДП "Ліси України".

Під час комісійного обстеження ділянок Миляцької громади на Рівненщині було знайдено орієнтовно 4000 пнів самовільно зрізаних дерев, а також засмічення територій. Начальник ДЕІ Поліського округу Євгеній Медведовський наголошує, що Екоінспекція вже має успішну судову практику стягнення мільйонних збитків саме з органів місцевого самоврядування, якщо винні в незаконних рубках не встановлені. Передача лісів професійним лісогосподарським підприємствам є реальним шляхом запобігання масштабним вирубкам.

Масштаби шкоди на ділянці, що переходить державі

10 грудня державні інспектори спільно з представниками "Лісів України" та місцевої влади провели обстеження земельних ділянок лісогосподарського призначення площею близько 611 гектарів на території Миляцької сільської ради Сарненського району. Ці землі, згідно з розпорядженням Рівненської ОДА, передаються у постійне користування ДП "Ліси України".

Мета роботи комісії — виявити самовільні рубки, засмічення та інші порушення.

За результатами обстеження виявлено масштабні порушення:

Орієнтовно 4 000 пнів самовільно зрізаних дерев.

Засмічення територій загальною площею близько 0,1 гектара.

Місцеве самоврядування відповідає за "чорні" рубки

Начальник ДЕІ Поліського округу Євгеній Медведовський наголосив, що у випадках, коли ліси перебувають у користуванні громад, відповідальність за завдану шкоду лягає саме на місцеву владу, якщо не вдалося знайти безпосередніх винуватців.

Він підкреслив, що Екоінспекція вже створила прецедент у судовій практиці:

"Екоінспекція стала першопрохідцем у формуванні судової практики щодо стягнення шкоди, заподіяної лісу, з органів місцевого самоврядування у разі, якщо шкода не відшкодована добровільно."

Йдеться про застосування частини 2 статті 107 Лісового кодексу України, яка зобов’язує громади компенсувати збитки, завдані лісу, який не мав постійного лісокористувача.

Як громадам уникнути мільйонних втрат

Медведовський вважає, що єдиний реальний шлях зупинити масштабні незаконні вирубки — це передача лісів у користування професіоналам.

"Передача лісів, що перебувають на території громад, у користування професійним лісогосподарським підприємствам — це реальний шлях підвищення рівня охорони та запобігання масштабним незаконним вирубкам."

Експерт радить громадам не зволікати, щоб уникнути значних фінансових втрат, штрафів і судових процесів. Він уточнив, що така процедура не вимагає бюджетних витрат і в середньому триває до трьох місяців.