Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в Украине планируют создать жилищные кооперативы, строить квартиры для малоимущих и давать жилье в аренду с выкупом, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Власть взялась за реформы, и вот следующая реформа, которую хотят сделать – жилищная. Цены на квартиры заоблачные, снять жилье дорого, но теперь власть обещает, что будет масштабная жилищная реформа. Планируют создавать жилищные кооперативы, строить квартиры для малоимущих и даже раздавать жилье в аренду с возможностью выкупа», - отмечает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, на старт жилищной программы Украина получит 300 млн евро из пакета помощи Ukraine Facility. В целом, добавляет она, речь идет о 50 млрд евро к 2027 году, условие ЕС – принять новый жилищный кодекс и начать строительство кооперативного и социального жилья.

Концепция жилищного кооператива, объясняет журналистка, предполагает, что люди объединяются в группу и вместе финансируют строительство, а по завершении каждый получает свою квартиру. Социальное жилье, продолжает она, – это квартиры для малообеспеченных семей, для переселенцев, для многодетных семей, для людей с инвалидностью, одиноких матерей. А служебное жилье, добавляет журналистка, предусматривается для учителей, врачей, полицейских, например, в селах, громадах и т.д.

«Вывод: правительство запускает большую жилищную реформу, будут кооперативы, доступные кредиты, социальное жилье. Первые законы уже понемногу начинают принимать. Если не сорвутся, это может реально изменить жизнь сотен тысяч семей. Почему я говорю, что уже начинают понемногу принимать? Потому что Верховная Рада уже приняла в первом чтении закон об основных принципах жилищной политики. То есть это уже первый шаг к полной перестройке рынка жилья в Украине», - заключает Екатерина Котенкова.

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