Руководительница ОО «Украинский мир» Анастасия Разлуцкая пояснила, что защитой и развитием украинского языка и культуры занимаются волонтеры, но государство должно возглавить этот процесс, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Свободное медиапространство».

По словам гостьи программы, россия все 34 года независимости Украины системно насаждала нам русский язык, особенно это происходило, когда приходили пророссийские власти. И сейчас, подчеркивает она, когда россия выдвигает Украине список своих требований, там всегда есть вопросы языка и церкви.

«То есть здесь нужно проявить системность. Мы уже не первый год работаем с тем, чтобы перейти от защиты до наступления украинской языковой политики, украинского культурного контента. Недостаточно говорить только о том, что мы защищаем украинское языковое пространство, украинский язык. Нам нужно перейти к наступательной языковой политике. Вопрос наступательной языковой политики – это не слова, это должна быть стратегия не только на уровне исполнителей или отдельных сподвижников, которые делают курсы украинского языка, локализацию украинских игр и т.д. Этого недостаточно, потому что волонтерский ресурс исчерпывающий», – объясняет Анастасия Разлуцкая.

В частности, отмечает она, бесплатные курсы украинского языка за 10 лет так и не стали государственными, локализацией компьютерных игр занимаются волонтеры, им не хватает финансирования и они работают себе в убыток, украинскую музыку, которая сейчас активно появляется, не поддерживают, ее голос не звучит за границей.

«То есть здесь этой системы так и нет. И наступательность – это подразумевается и финансовый аспект. Если у государства нет денег, оно может сотрудничать с бизнесом, который охотно сейчас это поддерживает, понимая, что культура, язык – это безопасность для них, для их бизнеса. То есть говорить не только средствами государства, а говорить и средствами бизнеса, грантовых проектов, общаться об этих вещах. Но государство это должно определить как стратегию для себя», – подчеркивает Анастасия Разлуцкая.

