Журналістка Катерина Котенкова розповіла, чого українцям чекати у січні, зокрема, що зміниться у мобілізації, які будуть нові банківські зобов’язання і чи зросте мінімальна зарплата, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Як розповідає журналістка, тепер чоловіків віком від 18 до 60 років, які раніше не стояли на обліку, можуть поставити на облік автоматично, тобто без особистої явки і ВЛК, бо дані підтягуються з реєстрів. Це те, зазначає вона, що обговорюють у контексті постанови Кабінету Міністрів №1632. Також, додає журналістка, Міноборони відзвітувало, що тепер можна додавати фото у «Резерв+», щоб перевірка документів була швидшою.

«Банківські картки і термінали. Це те, що реально може вистрелити у побуті. Ось саме зараз вирішили, що треба всім, навіть бабусям на ринку мати термінал. в кого не буде цих терміналів, будуть величезні штрафи, неважливо, вміє людина користуватись, є в неї можливість це поставити», – попереджає Катерина Котенкова.

А тим часом «Ощадбанк», розповідає він, офіційно продовжив термін дії карток до 30 червня для тих, у кого він закінчився у лютому 2022-го року, але є винятки. За словами журналістки, якщо на карточці пише 0825 чи 0828, то треба міняти, тому що особливо за кордоном термінали часто не розуміють наші воєнні продовження, картка може не пройти.

«З 1 січня мінімальна зарплата, яку обговорюють у зв'язці з бюджетом, – це 8647 грн, а на руки виходить менше через податки. Тобто знову цифра гарна, а в кишені зовсім інша», – розповідає Катерина Котенкова.

