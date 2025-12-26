Російські дрони-камікадзе системно атакують об’єкти на залізничній гілці Київ—Ковель. Про це заявив військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, два дні тому удару зазнав поїзд. Після цього дрони атакували ремонтну бригаду. Позавчора — залізничний міст. У ніч на вчора — локомотивне депо.

Усі ці атаки відбуваються на одному напрямку. Мета — зупинити роботу важливої логістичної ланки між Україною та Польщею. І, за оцінкою експерта, удари продовжаться.

Бескрестнов наголошує: хоча «Шахеди» заходять з території Росії, керування ними, ймовірно, здійснюється з Білорусі. Він наполягає на цій версії й надалі.

Експерт окреслив кілька кроків, які, на його думку, потрібно зробити вже зараз.

По-перше, залізничну гілку слід захистити засобами РЕБ і зенітними дронами. Інакше ситуація може повторити сценарій удару по мосту в Маяках.

По-друге, необхідно офіційно зафіксувати роботу пунктів управління «Шахедами» з території Білорусі — за допомогою засобів радіоелектронної розвідки. Після цього винести питання на рівень РНБО.

І поки такого захисту немає, наголошує Бескрестнов, поїзди, вантажі та пасажири на цій ділянці залишаються в зоні підвищеного ризику.

