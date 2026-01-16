Сімейний психотерапевтка Світлана Арефнія розповіла, який критичний термін для шлюбів на відстані, і пояснила, що допоможе зберегти стосунки у такій ситуації, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами гості програми, у питання шлюбу на відстані йдеться про дуже умовні терміни. Однак, зауважує психотерапевтка, її дослідження показали, що рік – це вирішальна межа, тобто люди мають вирішити, як вони будуть далі рухатись. І головне, підкреслює вона, відкладати рішення не на час, коли закінчиться війна, а на ще пів року, тобто з маленькими термінами рухатись легше.

«Рік – це межа, коли люди почали говорити про те, жити їм далі чи ні. Серйозний переломний момент. Потім було 2 роки, вони домовлялись, домовлялись, домовлялись... Потім криза 3 років була. Знову ж таки, якісь сім'ї розійшлись, роз'їхались, перестали жити, а якісь передомовились знову», – розповідає Світлана Арефнія.

Тобто, пояснює психотерапевтка, якщо є можливість і людей влаштовує, то треба передомовлятись на малі терміни, тому що мозку потрібно за щось зачепитись, ви не можете чекати колись. А ось ці пів року, констатує вона, – це лайфхак, як зберегти стосунки, якщо обох це влаштовує.

