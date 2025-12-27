Військовий Святослав Дубина пояснив, що зараз на фронті не використовуються ті технології, які були важливі на початку російсько-української війни, навіть піхота втратила сенс, найважливіше – БпЛА, повідомляє Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

За словами військового, технології сильно змінити картину на фронті. Зокрема, нагадує він, ми починали війну фактично за лекалами Другої світової: розподіли бойових порядків, відділи особливого призначення, роти, система оборони і система напад тощо.

«Зараз я можу вам просто навести ситуацію, як змінилася картина бойових дій. Повністю. Уже ніхто не вистроює, наприклад, спостережні пункти, вопи (ред. – відділи особливого призначення) і ропи (ред. – роти). Зараз створена кіл-зона з БпЛА. Немає фактично результатів артилерії. Де HIMARS? Де все те, що було на початку війни? Де Bayraktar? Тобто це все зникло. Зараз на фронті панують БпЛА», – пыдкреслюэ Святослав Дубина.

У приклад військовий наводить цифри від Генштабу: за лютий на фронті знищено 31 140 особового складу військ противника, з них усі підрозділи БпЛА у Силах оборони знищили разом 26 170, тобто це майже 84%. І це ті підрозділи, підкреслює він, про які колишній міністр оборони України Резніков казав, що БпЛА не змінять ситуацію на фронті, тобто він не бачив перспектив дронів на фронті, а сьогодні це 84% знищення росіян.

«Зараз не треба піхота на нулі. Просто не треба. Єдина функція піхоти – це коли ми маємо перевагу на фронті, знищили передові порядки противника, знищили їхні підрозділи БпЛА для того, щоб зайти і зачистити, зафіксувати, що там не залишилось ворога. Інакше перебувати там піхоті немає сенсу, тому що вибивають КАБами, вибивають FPV-дронами. Ну, як можна з автоматом воювати проти КАБа або проти FPV-дрона? Картина повністю змінилася, технології змінилися», – стверджує Святослав Дубина.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що мирний план США неможливо підписати, тому що це юридична гідра.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив можливий сценарій стримування рф проти України: «Греція і Туреччина в НАТО, немає відкритої війни».