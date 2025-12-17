Журналістка Катерина Котенкова розповіла про новий законопроєкт щодо боржників в Україні, який дозволить швидше стягувати борги, особливо комунальні, але не тільки.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Новий законопроєкт про автоматичне цифрове стягнення боргів – це не про порядок, це про ручник. Просто ручник на ваші гроші і майно: на ваші картка, авто, квартиру, навіть на можливість щось продати чи переоформити. Все це можуть поставити на паузу просто одним клацанням у реєстрі боржників. Тому перевірте себе в реєстрі боржників. Перевірте, бо можна навіть і не знати, що ви є в цьому реєстрі», – зазначає Катерина Котенкова.

За словами журналістки, на практиці всі, хто мають рішення суду чи виконавчий напис про борг (комуналка, кредити, аліменти, штрафи), автоматично летять у єдиний реєстр боржників, і поки не погасити борг, не можна буде укладати жодних угод із майном – ні продати квартиру, ні подарувати, ні поставити під заставу. Тобто, пояснює вона, банки бачать статус, рахунки блокують частково або повністю під списання боргу, МВС не реєструє авто, нотаріуси розводять руками.

Найбільше, констатує журналістка, це торкнеться боржників по комуналці, а також тих, хто брав кредити і мікрозайми, тих, хто мають адмінштрафи і не платять аліменти, ФОПи, які затримують сплату податків.

«Куди скаржитись, якщо щось зависло? Хто буде відповідати за криві руки і затримки? Тут влада мовчить. Тобто найслабше місце системи – це те, що життя складніше за чек-лист. Помилкові нарахування, подвійні платежі, відсутність належного повідомлення, банальна плутанина з однофамільцями – все це існувало і раніше. Тепер кожна помилка буде коштувати вам заблокованих рахунків і зірваних угод», – підсумовує Катерина Котенкова.

