Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна розповіла, що багато людей мають критичний досвід щодо захворювань, але, якщо з’являються нові симптоми, треба негайно звертатись до лікаря, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Молоде населення стало більш іпохондричним, вони підуть до лікаря. Люди, народжені у 80-х, звикли, що переб'юсь, щось десь колись, і вони будуть шмарклі намотувати на лікті роками. Ну, до лікаря вони не звернуться. А старше покоління вже буде вираховувати і все ж таки звернуться, але на пізньому етапі. Молодь 1990-2000-х – це іпохондрики чистої води. Вони будуть звертатися з будь-якого приводу. Вони можуть щось прочитати, але не там, де потрібно. Переміряють на себе всю енциклопедію, перечитають усі симптоми в Google, поставлять 301 питання штучному інтелекту, той їм напише бронювати місце на кладовище. Вони дуже налякані. Навіть не налякані, а перебільшують іноді щодо свого здоров'я», – розповідає Євгенія Менжуліна.

Звісно, констатує вона, багато хто вже має критичний досвід, тобто не перший раз хворіє, знає, які ліки йому від чого допомагають, відчуває, що переломний момент уже пішов і не в’являються нові симптоми, тобто захворювання минає без ускладнень і, зрештою, настає виздоровлення.

Негайно до лікаря треба звертатись, стверджує гостя програми, коли процес стає неконтрольованим, наприклад, коли температура не збивається, коли з’являються нові висипи, неконтрольований тиск, збільшення рівня цукру того, тобто нова симптоматика.

«Або якщо ви знаєте, що останнім часом ваше здоров'я похитнулося, ви, е, наприклад, зверталися вже до лікаря щодо інших захворювань, коригували дозу певних препаратів, проходили щорічний скринінг здоров'я, виявили холестерин, є загроза онкології, у родині е певні онкологічні захворювання», – пояснює Євгенія Менжуліна.

