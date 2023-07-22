Популярна українська співачка та солістка рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна , яка цього року була ведучою "Євробачення", перед війною показала свій затишний будинок під Києвом. Екскурсію територією особняка та всередині будинку Юля Саніна провела Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Порівняно з іншими українськими селебриті сімейний особняк Юлії Саніної можна назвати якщо не скромним, то стриманим і дуже стильним. Серед невеликої території стоїть будинок, а навколо ростуть сосни, ідеально підстрижений газон, зона барбекю та міні-город.

При цьому на території немає клумб, оскільки Юлія Саніна зізналася, що їй не вдається вирощувати квіти. А ось свої перші проби у городництві артистка робить, і в неї непогано виходить. Також біля будинку є маленький сан на кілька фруктових дерев.

Усередині будинок Юлії Саніної та її чоловіка Валерія Бебко оформлено у скандинавському стилі, тут присутні рівні лінії, темні та бежеві тони. У будинку є велика кухня та простора вітальня з незвичайними елементами дизайну.

Скромно оформлена спальня зіркового подружжя, натомість у Юлії Саніної є невелика вбиральня, про яку вона завжди мріяла. Поруч із спальнею батьків розташована затишна дитяча кімната. Юлія Саніна зізналася, що в будинку відведено місце і для другої дитячої кімнати, натякаючи, що колись вони з чоловіком наважуватимуться на другу дитину.

Як і в багатьох артистів, в будинку Юлії Саніної та її чоловіка є невелика студія звукозапису, де вони працюють над новими хітами і навіть влаштовують невеликі сімейні концерти.

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