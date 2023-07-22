Популярная украинская певица и солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая в этом году была ведущей "Евровидения", перед войной показала свой уютный дом под Киевом. Экскурсию по территории особняка и внутри дома Юля Санина провела Кате Осадчей в программе "Світське життя".

По сравнению с другими украинскими селебрити семейный особняк Юлии Саниной можно назвать если не скромным, то сдержанным, и очень стильным. Посреди небольшой территории стоит дом, а вокруг растут сосны, идеально подстриженный газон, зона барбекю и мини-огород.

При этом на территории нет клумб, так как Юлия Санина призналась, что у нее не получается выращивать цветы. А вот свои первые пробы в огородничестве артистка делает, и у нее неплохо получается. Также около дома есть малюсенький сан на несколько фруктовых деревьев.

Внутри дом Юлии Саниной и ее мужа Валерия Бебко оформлен в скандинавском стиле, здесь присутствуют ровные линии, темные и бежевы тона. В дома есть большая кухня и просторная гостиная с необычными элементами дизайна.

Скромно оформлена спальня звездных супругов, зато у Юлии Саниной есть небольшая гардеробная, о которой она всегда мечтала. Рядом со спальней родителей расположена уютная детская комната. Юлия Санина призналась, что в доме отведено место и для второй детской комнаты, намекая, что когда-то они с мужем решаться на второго ребенка.

Как и у почти всех артистов, в доме Юлии Саниной и ее мужа есть небольшая студия звукозаписи, где они работают над новыми хитами и даже устраивают небольшие семейные концерты.

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