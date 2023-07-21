Відомий репер Потап після всіх скандалів із його "гастролями" звернувся до українців з Одеси та здивував мережу.

Відомий український виконавець та чоловік Насті Каменських Потап , який нарвався на жорстку критику українців за своє життя за кордоном, з'явився у місті Одеса після масованих ракетних атак, які сталися цієї ночі.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала кілька фотографій, зроблених на вулицях Одеси. На одній із фотографій Потап позує на тлі житлового будинку, а на іншій – на тлі одного з одеських готелів у центрі міста.

Він поділився своїми враженнями про вечірню Одесу та зазначив, що навіть після масованих атак місто все одно створює відчуття внутрішнього спокою. У своєму повідомленні він також побажав мирного часу кожному українцю та висловив сподівання, що тим, хто є "сусідами", доведеться спокутувати свою провину.

Втім, Потапа знову розкритикували в мережі: «Боягузливий ти; Підеш слідом за Горбуновим; Всі добрі та розумні люди всі знають, а заздрісні бездарі за Астаф'євою вперед!!; Надовго в Одесі?); не вірю у вашу щирість; Та так дядько Льоша, пивас за спиною ховаєте?);

Настав час їхати в рашку гроші заробляти, як їздили всі ці роки; Боже так Ви в Одесі? Незважаючи на страшну ніч; Так, ця ніч була найстрашніша для Одеси за всю війну;

Раніше Потап здивував новим фото та зверненням безпосередньо до Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Все ж таки доведеться вийти": ситуація навколо Бахмута розвернулася, що задумали окупанти.

Як повідомляла Politeka, Удар по вокзалу та моторошна НП з дітьми, росіяни знову атакували житлові будинки: трагічні подробиці.

Також Politeka писала, що Дівчата пішли відпочивати на річку і зв'язок з ними обірвався: знайдено лише їхній одяг.