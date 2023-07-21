Известный рэпер Потап после всех скандалов с его "гастролями" обратился к украинцам из Одессы и удивил сеть.

Известный украинский исполнитель и муж Насти Каменских Потап, который нарвался на жесткую критику украинцев за свою жизнь за границей, появился в городе Одесса после массированных ракетных атак, произошедших этой ночью.

На своей странице в Instagram звезда опубликовал несколько фотографий, сделанных на улицах Одессы. На одной из фотографий Потап позирует на фоне жилого дома, а на другой – на фоне одной из одесских гостиниц в центре города.

Он поделился своими впечатлениями о вечерней Одессе и отметил, что даже после массированных атак город все равно создает ощущение внутреннего покоя. В своем сообщении он также пожелал мирного времени каждому украинцу и выразил надежду, что тем, кто является "соседями", придется искупить свою вину.

Впрочем, Потапа снова раскритиковали в сети: «Трусливый ты; Пойдешь вслед за Горбуновым; Все добрые и умные люди все знают, а завистливые бездари за Астафьевой вперед!!; Надолго в Одессе?); не верю в вашу искренность; Да так дядя Лёша, пивас за спиной прячете?);

Пора уезжать в рашку деньги зарабатывать, как ездили все эти годы; Боже так Вы в Одессе? Несмотря на страшную ночь; Да, эта ночь была самая страшная для Одессы за всю войну;На этом фоне такой пацик из Одессы…» - пишут Потапу под постом.

Ранее Потап удивил новым фото и обращением напрямую к Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

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