Відома актриса Ганна Саліванчук , яка намагається привернути увагу фанатів до Інстаграма, вирішила поділитися рецептом штруделю. За словами Саліванчука, на приготування такої страви не доведеться витрачати надто багато місця.

Штрудель із тіста філо з горіхами та яблуками від Анні Саліванчук:

Інгредієнти:

Тісто філо – 1 упаковка

Вершкове масло – 100 гр

Грецькі горіхи

Яблука – 6 шт

Мед (за бажанням) – 2 ст. ложки

Обкладинка

Ванільний цукор

Розморозіть тісто філо і підготуйте начинку: наріжте яблука дрібними кубиками та помістіть їх у миску. Додайте волоські горіхи, попередньо подрібнивши їх, полийте начинку медом і посипте корицею та ванільним цукром до смаку, ділиться Саліванчук.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Також Саліванчук додає, розташуйте один аркуш тесту філо на робочій поверхні та змастіть його тонким шаром вершкового масла, використовуючи кулінарний пензлик. Повторіть цей крок ще тричі, щоб отримати чотири шари тесту.

Викладіть начинку на верхній лист тесту, залишивши невелику свободу по краях.

Акуратно поверніть тісто з начинкою, створюючи форму рулету чи сигари. Перекладіть штрудель на лист, диктує Саліванчук.

Випікайте штрудель у попередньо розігрітій духовці на 180 градусів приблизно 40 хвилин або до золотистої скоринки.

“Мій улюблений рецепт – багато начинки, мало тіста. Тільки я горішки всередину кладу до яблук, а ще збитий білок. Змащу тільки жовтком. Як вам такий варіант? Дуже смачно!;

Красуня і господиня, здається, такий досить легкий рецепт. Треба самій спробувати, якраз горіхи та насіння у блендері – ідея вигідна. А нарізаємо дрібно, бо дрібна буває річка, де низький рівень води; Підкажіть, у якому супермаркеті можна купити таке тісто? Рецепт готовий! А де в готовому вигляді? – підтримали Саліванчук у мережі.

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