Известная актриса Анна Саливанчук, которая старается привлечь внимание фанатов в Инстаграм, решила поделиться рецептом штруделя. По словам Саливанчук, на приготовление такого блюда не придется тратить слишком много места.

Штрудель из теста фило с орехами и яблоками:

Ингредиенты:

Тесто фило – 1 упаковка

Сливочное масло – 100 гр

Грецкие орехи

Яблоки – 6 шт

Мед (по желанию) – 2 ст. ложки

Корица

Ванильный сахар

Разморозите тесто фило и подготовьте начинку: нарежьте яблоки мелкими кубиками и поместите их в миску. Добавьте грецкие орехи, предварительно измельчив их, полейте начинку медом и посыпьте корицей и ванильным сахаром по вкусу.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Расположите один лист теста фило на рабочей поверхности и смажьте его тонким слоем сливочного масла, используя кулинарную кисточку. Повторите этот шаг еще три раза, чтобы получить четыре слоя теста.

Выложите приготовленную начинку на верхний лист теста, оставив небольшую свободу по краям.

Аккуратно сверните тесто с начинкой, создавая форму рулета или сигары. Переложите штрудель на противень.

Выпекайте штрудель в предварительно разогретой духовке на 180 градусов примерно 40 минут или до золотистой корочки.

«Мой любимый рецепт – много начинки, мало теста. Только я орешки внутрь кладу, к яблокам, а еще взбитый белок. Смазываю только желтком. Как вам подобный вариант? Очень вкусно!;

Красавица и хозяйка, кажется такой довольно легкий рецепт. Надо самой попробовать, как раз орехи и семена в блендере – идея выгодная. А нарезаем мелко, потому что мелкая бывает река, где малый уровень воды; Подскажите, в каком супермаркете можно купить такое тесто?; Рецепт готов! А где в готовом виде?» - поддержали Саливанчук в сети.

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