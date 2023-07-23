Популярна українська співачка Тіна Кароль , яка активно виступає за кордоном на підтримку України, почала частіше ділитися різними кадрами у більш простих образах. Нещодавно Кароль зізналася, що довгий час не могла схуднути так, як хотіла через неправильний підхід і різні безрезультатні дієти.

Однак, як зауважує Тіна Кароль, завдяки комплексному підходу та обраному нею методу, вона все ж таки змогла перетворитися. Нещодавно Кароль представила у мережі кілька нових кадрів, привертаючи увагу аудиторії.

«Бути у ресурсі – нова парадигма сучасності. Складна формула успіху, але що найважче у ній? Це стабільність та ще й у наш час. Емоційна стабільність, фізична краса та сяйво. Який твій рецепт? - пише Кароль.

Інші звернули увагу на зовнішній вигляд Тіни Кароль:

«Тіна це вже не здорове схуднення. Спорт добре для здоров'я, але є щось потрібно; а ви стежите за її раціоном?); я бачу, що, як мінімум, такі коментарі дуже недоречні. Нехай Тіна сама вирішує, що здорово, а що ні; Я не бачу нічого страшного 😂 Тина класно виглядає. 🔥

Це абсолютно здоровий вигляд, має тонку кістку; Для мене так вона дуже крихка або фото дуже спотворило; Рецепт, це еквелебристика - не збожеволіти між тривогами, роботою, новинами та повсякденним життям».

Раніше Тіна Кароль поцікавилася, в якому з міст незабаром зможе зустрітися з шанувальниками, запропонувавши назвати свої місця зустрічей. Проте українці звернулися до Кароля із досить проблемним питанням: як їм повернути кошти за ті квитки на концерти, які так і не відбулися.

Виявилося, що для шанувальників Кароль це актуальна проблема.

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