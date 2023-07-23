Популярная украинская певица Тина Кароль, которая активно выступает за границей в поддержку Украины, стала чаще делиться различными кадрами в более простых образах. Не так давно Кароль призналась, что долгое время не могла похудеть так, как хотела из-за неправильного подхода и различных безрезультатных диет.
Однако, как подмечает Тина Кароль, благодаря комплексному подходу и выбранному ею методу, она все же смогла преобразиться. Недавно Кароль представила в сети несколько новых кадров, привлекая внимание аудитории.
«Быть в ресурсе – новая парадигма современности. Сложная формула успеха, но что тяжелее всего в ней? Это стабильность, да еще и в наше время. Эмоциональная стабильность, физическая красота и сияние. Каков твой рецепт?» - пишет Кароль.
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«Тина это уже не здоровое похудение. Спорт хорошо для здоровья но есть что-то нужно; а вы следите за ее рационом?); я вижу, что как минимум такие комментарии очень неуместны. Пусть Тина сама решает что здорово, а что нет; Я не вижу ничего страшного😂Тина классно выглядит.🔥
Это абсолютно здоровый вид, у нее тонкая кость; Для меня так она уж очень хрупкая или фото очень исказило; Рецепт, это эквелебристика - не сойти с ума между тревогами, работой, новостями и обыденной жизнью».
Ранее Тина Кароль поинтересовалась, в каком из городов скоро сможет встретиться с поклонниками, предложив им назвать свои места встреч. Однако украинцы обратились к Кароль с довольно проблемным вопросом: как им вернуть средства за те билеты на концерты, которые так и не состоялись.
Оказалось, для поклонников Кароль это актуальная проблема.
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