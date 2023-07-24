Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського в концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював путінського прес-секретаря Пєскова.

Як виявилось, темою для пародії стала "зернова угода", яка дуже активно обговорюється в останні дні. Так, Юрій Великий перетворився на Пєскова та відповідав на запитання журналістів на цю та інші теми. Треба сказати, що Юрій Великий знову вразив шанувальників своїм неймовірним талантом до пародіювання та перевтілень.

У підписі до публікації Юрій Великий написав: "Відомий російський балабол і "правдомет" Дмитро Пєсков в черговий раз з дуже правдивим обличчям. Розповість нам про подальшу долю Зернової угоди і про те, що насправді (на його думку) завадило путіну вирушити в Африку на саміт БРІКС. Адже Дмитру Сергійовичу завжди є, що сказати, тому мішки "ворочати" він сьогодні як завжди не буде".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову пародію, яку показав Юрій Великий:

"Незрівнянно! Так передати цю брехливу лисячу морду з очима, що дивляться в різні боки від постійної брехні! Ви - справді великий артист".

"Юрію, дякую вам велике! Кожен ролик чудовий, а гра слів взагалі філігранна!".

"У точку про правду. Вже нудить від нескінченної брехні, лицемірства та перекручування ситуації".

"Застереження Юрія образ різних персонажів – це окремий вид мистецтва!".

"Та вже, сміх крізь сльози. Юрію, дякую за тонкий гумор, що потрапляє в "яблучко"! Кінь представлятиме росію, кінь лаврів!".

"Юро, ви таланти, можу дивитися вас цілодобово, дякую вам за все".

"Не втомлююсь захоплюватися іскрометним гумором великого артиста! Дякую вам, Юрію!".

"Ваші пародії виключно талановиті, а гостроти незмінно точні! Ви робите велику справу!"

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