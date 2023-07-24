Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал путинского пресс-секретаря Пескова.

Как оказалось, темой для пародии стала "зерновая сделка", которая очень активно обсуждается в последние дни. Так, Юрий Великий перевоплотился в Пескова и отвечал на вопросы журналистов на эту и другие темы. Надо сказать, что Юрий Великий снова поразил поклонников своим невероятным талантом к пародированию и перевоплощениям.

В подписи к публикации Юрий Великий написал: "Известный российский балабол и "правдомет" Дмитрий Песков в очередной раз с очень правдивым лицом. Расскажет нам о дальнейшей судьбе зерновой сделки и о том, что на самом деле (по его мнению) помешало Путину отправиться в Африку на саммит БРИКС. Ведь Дмитрию Сергеевичу всегда есть, что сказать, поэтому мешки "воротить" он сегодня как всегда не будет".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую показал Юрий Великий:

"Бесподобно! Так передать эту лживую лисью морду с глазами, смотрящими в разные стороны от постоянного вранья! Вы - действительно большой артист".

"Юрий, спасибо вам большое! Каждый ролик восхитителен, а игра слов вообще филигранная!".

"В точку про правду. Уже тошнит от бесконечного вранья, лицемерия и коверканья ситуации".

"Оговорки Юрия в образе разных персонажей – это отдельный вид искусства!".

"Да уж, смех сквозь слезы. Юрий, спасибо за тонкий юмор, попадающий в "яблочко"! Лошадь будет представлять россию, лошадь лавров!".

"Юра, вы талантище, могу смотреть вас круглосуточно, спасибо вам за все".

"Не устаю восхищаться искрометным юмором великого артиста! Спасибо вам, Юрий!".

"Со слов нашего президента! А ослов в его окружении предостаточно".

"Ваши пародии исключительно талантливы, а остроты неизменно точны! Вы делаете большое дело!".

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