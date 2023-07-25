Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно стала черговим членом журі у музичному шоу "Голос". Команда "Голосу країни" порадувала своїх шанувальників добіркою дитячих фотографій, розміщених у її профілі на Instagram. На фотографіях видно, який стиль одягу був у Дорофєєвої в шкільні роки, а також порівняння з його модним смаком.

Дорофєєва зробила колажі, що поєднують старі та нові знімки, щоб продемонструвати, що вона практично не змінилася у своїх уподобаннях за всі ці роки.

Також Надя Дорофєєва зауважила, що багато рис її стилю та смаків було сформовано ще в дитинстві, і вони залишаються з нею і досі. Надя з гумором помітила, що, як і раніше, залишається вірною своїм модним уподобанням.

«Дивлюсь на те, як змінився мій стиль і іржу, бо ніяк» - ділиться Дорофєєва.

«Ікона стилю з дитинства; Рожевий прикид з дитинства - щось. Як бізнесвумен))); А вона так само прекрасна; Зате завжди посміхалося так і лишилося!; Здається, що у всіх, хто був з 90-х років, мав такий портфель; Стиль не змінено, але 23 кг пудри є; Гарний смак стилю ще від народження!

Це відчуття коли у тебе фотки з дитинства у кожусі, а Надя завжди на висоті; Яка ж ти гарна. у дитинстві як модель); Ой як ти солодка у дитинстві; Знайоме обличчя» – ділиться Дорофєєва.

Останні новини України:

Нагадаємо, Астаф'єва, Могилевська та інші зірки, які знайшли своє кохання під час війни

А ще Politeka писала, що Дорофєєва, Харчишин, Остапчук та інші зірки, які розлучилися у 2022 році

Також Politeka повідомляла , що Дорофєєва зганьбилась новим кліпом, українці не стали мовчати.