Певица Надя Дорофеева, которая недавно стала очередным членом жюри в музыкальном шоу "Голос". Команда "Голоса страны", порадовала своих поклонников подборкой детских фотографий, размещенных в ее профиле на Instagram. На фотографиях видно, какой стиль одежды был у Дорофеевой в школьные годы, а также сравнение с ее нынешним модным вкусом.

Дорофеева сделала коллажи, объединяющие старые и новые снимки, чтобы продемонстрировать, что она практически не изменилась в своих предпочтениях за все эти годы.

Также Надя Дорофеева заметила, что многие черты ее стиля и вкусов были сформированы еще в детстве, и они остаются с ней и по сей день. Надя с юмором подметила, что по-прежнему остается верной своим модным предпочтениям.

«Смотрю на то, как изменился мой стиль и ржу, потому что никак» - делится Дорофеева.

«Икона стиля с детства; Розовый прикид с детства- то что-то. Как бизнесвумен))); А она все так же прекрасна; Зато всегда улыбалось так и осталось!; Кажется, что у всех тех, кто был с 90-х годов, имел такой портфель; Стиль не изменен, но 23 кг пудры есть; Хороший вкус стиля еще с рождения!

Это ощущение когда у тебя фотки с детства в тулупе, а Надя всегда на высоте; Какая же ты красивая. В детстве как модель); Ой как ты сладкая в детстве; Знакомое лицо» - делится Дорофеева.

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