Популярна українська актриса, зірка серіалу "Фортечна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик зараз служить у ЗСУ, нещодавно вирушила на відпочинок. Денисенко також зіткнулася з негативними коментарями в соціальних мережах після того, як поділилася відвертим фото в білому купальнику, який ледве приховує фігуру.

Незважаючи на критику, Денисенко вирішила не засмучуватися через коментарі хейтерів. У наступній публікації вона звернулася до критиків та подякувала їм за активність на її сторінці.

Денисенко наголосила, що відпочинок пройшов чудово, і тепер перед нею чекає безліч робіт для українського ТБ та благодійних заходів, на яких вона готова зосередитись.

"Сумно, звичайно, що незвичайний купальник і природне підтягнуте тіло, викликають у людей бажання писати колючі коментарі, але це навіть повеселіло (бо я точно знаю що саме спонукає людей писати подібне)" - заявила Денисенко.

Раніше Денисенко зазначила, що зупинилася в одному з найпрестижніших готелів, де відсоток російських відпочиваючих не такий високий, як в інших місцях. Також Наталка Денисенко зазначила, що росіяни, які мешкають поряд з нею, поводяться спокійно, особливо коли чують українську мову.

Денисенко наголосила, що поки що не було жодних конфліктів чи проблем, і вона насолоджується своєю відпусткою у Туреччині.

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