Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик сейчас служит в ВСУ, не так давно отправилась на отдых. Денисенко также столкнулась с негативными комментариями в социальных сетях после того, как поделилась откровенным фото в белом купальнике, едва скрывающим фигуру.

Несмотря на критику, Денисенко решила не огорчаться из-за комментариев хейтеров. В следующей публикации она обратилась к критикам и поблагодарила их за активность на ее странице.

Денисенко подчеркнула, что отдых прошел замечательно, и теперь перед ней ожидает множество работ для украинского ТВ и благотворительных мероприятий, на которых она готова сосредоточиться.

"Печально, конечно, что необычный купальник и естественное подтянутое тело, вызывают у людей желание писать колючие комментарии, но это даже повеселило (потому что я точно знаю что именно побуждает людей писать подобное)" - заявила Денисенко.

Ранее Денисенко отметила, что остановилась в одном из престижных отелей, где процент российских отдыхающих не так высок, как в других местах. Также Наталка Денисенко отметила, что россияне, которые проживают рядом с ней, ведут себя спокойно, особенно когда слышат украинский язык.

Денисенко подчеркнула, что пока что не было никаких конфликтов или проблем, и она наслаждается своим отпуском в Турции.

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