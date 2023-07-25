"ПриватБанк" повідомив, що на підставі фінансового моніторингу може блокувати карти та закривати рахунки своїх клієнтів без надання пояснень. Цей крок може бути здійснений відповідно до законів та актів Національного банку України (НБУ). Про такий випадок клієнт банку розповів на профільному форумі Мінфін.

Однак таке рішення "ПриватБанк" призводить до незадоволення з боку деяких клієнтів. Один із них заявив про отримання листа від "ПриватБанк", де повідомлялося про розірвання договору без будь-яких пояснень чи можливості виправити ситуацію. За словами клієнта, "ПриватБанк" не повідомив про потенційні проблеми, що можуть виникнути з його рахунком.

"ПриватБанк" пояснив свої дії тим, що вони діють відповідно до чинного законодавства та є суб'єктом первинного фінансового моніторингу. Вони зобов'язані виявляти фінансові операції, які підлягають моніторингу, а також призупиняти та перевіряти пов'язані між собою операції.

Деякі з параметрів, які "ПриватБанк" та інші українські банки повинні перевіряти, включають операції з готівкою, транзакції на нетипові суми для клієнта, перекази з участю суспільних осіб, таких як чиновники і депутати, а також операції фізосіб-підприємців та юридичних осіб, що зареєстровані менше трьох місяців тому.

Однак зі сторони клієнтів виникають скарги на недостатню прозорість та відсутність пояснень щодо прийнятих рішень. Клієнти вважають, що "ПриватБанк" повинен бути більш відкритим і попереджати їх про можливі проблеми з рахунками.

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