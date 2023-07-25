"ПриватБанк" сообщил, что на основании финансового мониторинга может блокировать карты и закрывать счета своих клиентов без предоставления объяснений. Этот шаг может быть осуществлен в соответствии с законами и актами Национального банка (НБУ). О таком случае клиент банка рассказал на профильном форуме Минфин.
Однако такое решение "ПриватБанка" приводит к неудовлетворению со стороны некоторых клиентов. Один из них заявил о получении письма от "ПриватБанка", где сообщалось о расторжении договора без каких-либо объяснений или возможности исправить ситуацию. По словам клиента, "ПриватБанк" не сообщил о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть с его счетом.
"ПриватБанк" объяснил свои действия тем, что они действуют в соответствии с действующим законодательством и являются субъектом первичного финансового мониторинга. Они обязаны выявлять подлежащие мониторингу финансовые операции, а также приостанавливать и проверять связанные между собой операции.
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Некоторые параметры, которые "ПриватБанк" и другие украинские банки должны проверять, включают операции с наличными, транзакции на нетипичные суммы для клиента, переводы с участием общественных лиц, таких как чиновники и депутаты, а также операции физлиц-предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированные менее трех месяцев назад.
Однако со стороны клиентов возникают жалобы на недостаточную прозрачность и отсутствие пояснений по принятым решениям. Клиенты считают, что "ПриватБанк" должен быть более открытым и предупреждать их о возможных проблемах со счетами.
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