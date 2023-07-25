Негативний ціновий тренд може позначитися не тільки на місцевої продукції, а й призвести до зниження ціни імпортної товар.

Ціни на продукти харчування продовжують вражати. Варто зазначити, що ціни на популярні сезонні овочі та фрукти продовжують знижуватися в Україні, але яблука поки не готові дешевшати на ринку.

Новий врожай яблук в Україні розпочався на 10 днів раніше, ніж у минулому році, але ціни на цей популярний продукт знаходяться на рівні в 2,3 рази вище, ніж на початку сезону минулого року.

Зараз, закупівельні ціни на свіжі яблука нового врожаю коливаються в межах 25-30 гривен за киллограмм.

Через початок сезону постачання внутрішнього яблука, продажі імпортного яблука відразу ж знизилися, але українські трейдери не поспішають знижувати ціни на імпортні фрукти. Тому в магазинах тримаються високі ціни на такий звичний продукт для українців, як яблука.

За словами експертів, на українському ринку яблук залишається основна пропозиція імпортних продуктів, тому здешевлення цього фрукту поки не очікується. Ціни будуть високими ще декілька місяців.

Однак, українські виробники починають масово виходити на ринок з місцевим врожаєм, і це може призвести до зниження ціни на яблука по мірі збільшення пропозиції вітчизняного продукту. Негативний ціновий тренд може відобразитися не тільки на місцевій продукції, але й призвести до зниження ціни на імпортні яблука, додають садівники.

Джерело: EastFruit.

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