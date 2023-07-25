Отрицательный ценовой тренд может отразиться не только на местной продукции, но и привести к понижению цены на импортной продукт.

Цены на продукты питания продолжают поражать. Следует отметить, что цены на популярные сезонные овощи и фрукты продолжают снижаться в Украине, но яблоки пока не готовы дешеветь на рынке.

Новый урожай яблок в Украине начался на десять дней раньше, чем в прошлом году, но цены на этот популярный продукт находятся на уровне в 2,3 раза выше, чем в начале сезона прошлого года.

Сейчас закупочные цены на свежие яблоки нового урожая колеблются в пределах 25-30 гривен за киллограмм.

Из-за начала сезона поставки внутреннего яблока продажи импортного яблока сразу же снизились, но украинские трейдеры не спешат снижать цены на импортные фрукты. Поэтому в магазинах держатся высокие цены на такой привычный продукт для украинцев, как яблоки.

По словам экспертов, на украинском рынке яблок остается основное предложение импортных продуктов, потому удешевление этого фрукта пока не ожидается. Цены будут высокими еще несколько месяцев.

Однако украинские производители начинают массово выходить на рынок с местным урожаем, и это может привести к снижению цены на яблоки по мере увеличения предложения отечественного продукта. Отрицательный ценовой тренд может отразиться не только на местной продукции, но и привести к понижению цены на импортные яблоки, добавляют садоводы.

Источник: EastFruit.

Последние новости Украины:

Напомним, цены на несколько базовых продуктов начнут расти.

Как писала Politeka, цены на популярную крупу в Украине резко подешевели.

Также Politeka сообщала, цены на популярные овощи радуют удешевлением.