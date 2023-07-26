Популярний український виконавець, музикант та фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин згадав, як син його обдурив і вирушив на війну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Про це Валерій Харчишин розповів в інтерв'ю проекту "Розмова".

За словами артиста, коли все почалося, вони зустрілися у Гостомелі та вирішували, що робити. Домовилися спочатку подбати про безпеку рідних, а потім вирішувати, хто йде на війну, а хто залишається із близькими.

Валерій Харчишин, скріншот YouTube

"Я не відпускав його, ми не домовилися. Він мене фактично обдурив. Тому що ми говорили про те, хто піде. Він попросив мене, щоб я залишався уксусом з малими, молодшими його братами, моїми дітьми молодшими, а він оголосив, що він іде в ТРО. Я сказав, почекай, давай ми зараз займемося безпекою малих, збирайтеся та їдьте до Житомира. Тому що ми реально у Гостомелі стояли говорили, і там якраз усе починалося. А потім розбиратиметься, хто йде, чи разом, хто куди. Він сказав: "Окей", поїхав до Житомира, і наступного дня у нього вже був АК", - розповів Валерій Харчишин.

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Валерій Харчишин з сином, скріншот YouTube

За його словами, на щастя, його син зараз служить не в гарячих точках, його відправили до північної частини. Однак, як зізнався Валерій Харчишин, він дуже пишається своїм сином і зазначив, що він дуже змінився за час служби у Збройних силах України.

Валерій Харчишин, скріншот YouTube

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