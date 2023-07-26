Популярний український виконавець, музикант та фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин згадав, як син його обдурив і вирушив на війну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Про це Валерій Харчишин розповів в інтерв'ю проекту "Розмова".

За словами артиста, коли все почалося, вони зустрілися у Гостомелі та вирішували, що робити. Домовилися спочатку подбати про безпеку рідних, а потім вирішувати, хто йде на війну, а хто залишається із близькими.

"Я не відпускав його, ми не домовилися. Він мене фактично обдурив. Тому що ми говорили про те, хто піде. Він попросив мене, щоб я залишався уксусом з малими, молодшими його братами, моїми дітьми молодшими, а він оголосив, що він іде в ТРО. Я сказав, почекай, давай ми зараз займемося безпекою малих, збирайтеся та їдьте до Житомира. Тому що ми реально у Гостомелі стояли говорили, і там якраз усе починалося. А потім розбиратиметься, хто йде, чи разом, хто куди. Він сказав: "Окей", поїхав до Житомира, і наступного дня у нього вже був АК", - розповів Валерій Харчишин.

За його словами, на щастя, його син зараз служить не в гарячих точках, його відправили до північної частини. Однак, як зізнався Валерій Харчишин, він дуже пишається своїм сином і зазначив, що він дуже змінився за час служби у Збройних силах України.

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