Популярный украинский исполнитель, музыкант и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин вспомнил, как сын его обманул и отправился на войну с первых дней полномасштабного вторжения.

Об этом Валерий Харчишин рассказал в интервью проекту "Розмова".

По словам артиста, когда все началось, они встретились в Гостомеле и решали, что делать. Договорились сначала позаботится о безопасности родных, а потом решать, кто идет на войну, а кто остается с близкими.

"Я не отпускал его, мы не договорились. Он меня фактически обманул. Потому что мы говорили о том, кто пойдет. Он попросил меня, чтобы я оставался оцтом с малыми, младшими его братьями, моими детьми младшими, а он объявил, что он идет в ТрО. Я сказал, подожди, давай мы сейчас займемся безопасностью малых, собирайтесь и езжайте в Житомир. Потому что мы реально в Гостомеле стояли говорили, и там как раз все начиналось. А потом будет разбираться, кто идет, ли вместе, кто куда. Он сказал: "Окей", поехал в Житомир, и на следующий день у него уже был АК", - рассказал Валерий Харчишин.

По его словам, к счастью, его сын сейчас служит не в горячих точках, его отправили в северную часть. Однако, как признался Валерий Харчишин, он очень гордится своим сыном и отметил, что он сильно изменился за время службы в Вооруженных силах Украины.

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