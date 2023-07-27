Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка активно веде соціальні мережі та розповідає про свої будні, поділилася цього разу забавним роликом, де вона та українська актриса Ірина Гатун втілили образи Барбі та Пупса відповідно.

У своєму посту Нікітюк поділилася деталями про створення цього серіалу та уточнила, що вони з Гатуном вирішили зняти його за бартером, без використання державного фінансування. Таким чином Нікітюк пожартувала над Горбуновим, якого сильно критикують у мережі через скандал.

Леся Нікітюк постала у вигляді Барбі, вбравшись у рожеву сукню, і демонструвала фотографію свого "нареченого" - Кена. У той час, як Ірина Гатун втілила образ м'якої іграшки, в образі Пупса. Жартівливо зауважуючи, що її ляльку швидше за все куплять раніше, вона додала сміхом, що на неї має бути знижка, оскільки в неї починає "западати око".

Суперечки під постом не вщухають, не обійшлося без критики Лесі Нікітюк:

«Це не гумор, це не іронія, це глузування на зовнішність, відмінну від загального прийнятого. Це не смішно та прикро. Викликає почуття огиди. Чи смішно це буде, якщо в ролі 2 ляльки була б "стандартно красива жінка" - ні! Саме тому це ДНО! Це гумор рівня Аншлаг та Комеді клаб!;

Якби світ так міркував, ми ніколи не побачили б Чарлі Чапліна. Самоіронія – це велика річ); У Камері вуман такий самий ср*нь був років десять тому. Я це знаю не за власним бажанням; не думаю що світова культура багато б втратила якби без примітивних комедій» - посварилися українці в мережі під постом Нікітюк.

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