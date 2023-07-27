Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая активно ведет социальные сети и рассказывает о своих буднях, поделилась в этот раз забавным роликом, где она и украинская актриса Ирина Гатун воплотили образы Барби и Пупса соответственно.

В своем посте Никитюк поделилась деталями о создании этого сериала и уточнила, что они с Гатун решили снять его по бартеру, без использования государственного финансирования. Таким образом Никитюк подштутила над Горбуновым, которого сильно критикуют в сети из-за скандала.

Леся Никитюк предстала в виде Барби, нарядившись в розовое платье, и демонстрировала фотографию своего "жениха" – Кена. В то время как Ирина Гатун воплотила образ мягкой игрушки, в образе Пупса. Шутливо подмечая, что ее куклу скорее всего купят раньше, она добавила смехом, что на нее должна быть скидка, так как у нее начинает "западать глаз".

Споры под постом не утихают, не обошлось без критики Леси Никитюк:

«Это не юмор, это не ирония, это насмешка на внешностью, отличной от общего принятого. Это не смешно и обидно. Вызывает чувство отвращения. Смешно ли это будет если в роли 2 куклы была бы "стандартно красивая женщина" – нет! Вот поэтому это ДНО! Это юмор уровня Аншлаг и Комеди клаб!;

Если бы мир так рассуждал, то мы никогда не увидели бы Чарли Чаплина. Самоирония – это великая вещь); В Камере вуман такая же ср*нь была лет десять назад. Я это знаю не по собственному желанию; не думаю что мировая культура много бы потеряла если без примитивных комедий» - рассорились украинцы в сети под постом Никитюк.

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