Український виконавець Арсен Мірзоян та його зіркова дружина Тоня Матвієнко неодноразово були в центрі уваги через історію своїх стосунків.

Популярний український виконавець Арсен Мірзоян та його зіркова дружина Тоня Матвієнко неодноразово опинялися в центрі обговорень через своє минуле, отримували багато критики та різної уваги серед українців. Нещодавно сама Антоніна вирішила дати інтерв'ю Славі Дьоміну, розповівши багато особистого.

Тоня Матвієнко відкрито розповіла про те, як вона реагує на звинувачення у тому, що вона розлучниця. В інтерв'ю вона поділилася своїми думками про свої стосунки з Арсеном Мірзояном, який був одружений на той момент.

Матвієнко дивується з того, що люди можуть бути закохані в її чоловіка, і це не бентежить їх. Тоня не вважає, що має відчувати сором за те, що покохала чоловіка, який перебував у попередніх стосунках.

Матвієнко додала, що вона ніколи не спілкувалася і не перетиналася з колишньою дружиною Мірзояна.

"Мені це не просто смішно. Я відкрито заявила всьому світу, що покохала чоловіка, який уже був у стосунках. Чому мені має бути за це соромно?" - Заявила Матвієнко.

Зазначимо, Арсен Мірзоян під час повномасштабної війни залишається в Україні, багато виступає для військових, регулярно збирає кошти та доставляє українським захисникам дрони, автомобілі, тепловізори та іншу необхідну техніку. Дружина артиста, співачка Тоня Матвієнко разом із донькою Ніною довгий час перебувала у Великій Британії, але зараз нарешті приїхала на Батьківщину.

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