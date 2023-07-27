Украинский исполнитель Арсен Мирзоян и его звездная жена Тоня Матвиенко не раз были в центре внимания из-за истории своих отношений.

Популярный украинский исполнитель Арсен Мирзоян и его звездная жена Тоня Матвиенко не раз оказывались в центре обсуждений из-за своего прошлого, получали много критики и различного внимания среди украинцев. Недавно сама Антонина решила дать интервью Славе Демину, рассказав много личного.

Тоня Матвиенко открыто рассказала о том, как она реагирует на обвинения в том, что она разлучница. В интервью она поделилась своими мыслями о своих отношениях с Арсеном Мирзояном, который был женат на тот момент.

Матвиенко удивляется тому, что люди могут быть влюблены в ее мужа, и это не смущает их. Тоня не считает, что должна испытывать стыд за то, что полюбила мужчину, находившегося в предыдущих отношениях.

Матвиенко добавила, что она никогда не общалась и не пересекалась с бывшей женой Мирзояна.

"Мне это не просто смешно. Я открыто заявила всему миру, что полюбила мужчину, который уже состоял в отношениях. Почему мне должно быть за это стыдно?" - заявила Матвиенко.

Отметим, Арсен Мирзоян во время полномасштабной войны остается в Украине, много выступает для военных, регулярно собирает средства и доставляет украинским защитникам дроны, автомобили, тепловизоры и другую необходимую технику. Жена артиста, певица Тоня Матвиенко вместе с дочкой Ниной долгое время находилась в Великобритании, но сейчас наконец-то приехала на Родину.

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