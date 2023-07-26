У "ПриватБанк" поспішили вибачитися перед клієнтом і зазначили, що при видачі грошей начебто пропонуються варіанти банкнот.

Український банк "ПриватБанк" користується величезною популярністю серед українців. Його клієнтами є мільйони українців. Але половина з них, якось стикалася з неприємними ситуаціями під час користування послугами "ПриватБанк". Черговий неприємний відгук з'явився на профільному сайті Мінфіну.

Зокрема, українець поскаржився, що "ПриватБанк" підсовує старі доларові купюри та відмовляється надавати банкноти нового зразка.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що в банку лежав депозит. Ці гроші йому потрібні зараз, щоб купити автомобіль. Продавець попередив відразу, що розрахунок лише "синім" доларом – тобто купюрами нового зразка.

Українець уже два тижні ходить до відділення "ПриватБанку", щоб зняти депозит у синіх доларах. Але касир каже, що таких купюр немає та пропонує банкноти старого зразка. Більше того, вони мають дуже непривабливий вигляд.

"ПриватБанк" видає з депозиту мотлох. Ходжу в банк два тижні там увесь час мотлох, де ж подівся синій долар? "ПриватБанк", я не думаю, що вам про цю проблему невідомо. Ну якщо ваші клієнти масово незадоволені тим, що ви їм видаєте із депозитів старий долар потрібно якось вирішувати цю проблему", - додав обурений українець.

У "ПриватБанк" поспішили вибачитися перед клієнтом і зазначили, що при видачі грошей пропонуються варіанти банкнот. Усі банки працюють з доларами нового та старого зразків. Банкноти доларів США, емітовані з 1996 по 2013 рік, перебувають у обігу в Україні. Виведення з обігу таких банкнот не заплановане найближчим часом.

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