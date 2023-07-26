В "ПриватБанке" поспешили извиниться перед клиентом и отметили, что при выдаче денег вроде бы предлагаются варианты банкнот.

Украинский банк "ПриватБанк" пользуется огромной популярностью среди жителей Украины. Его клиентами являются миллионы украинцев. Но половина из них, в какой-то момент сталкивалась с неприятными ситуациями во время пользования услугами "ПриватБанк". Очередной неприятный отзыв появился на профильном сайте Минфина.

В частности, украинец пожаловался, что "ПриватБанк" подсовывает старые долларовые купюры и отказывается предоставлять банкноты нового образца.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что у него в банке лежал депозит. Эти деньги нужны ему сейчас, чтобы купить автомобиль. Продавец предупредил сразу, что расчет только "синим" долларом - то есть купюрами нового образца.

Украинец уже две недели ходит в отделение "ПриватБанк", чтобы снять депозит в синих долларах. Но кассир говорит, что таких купюр нет и предлагает банкноты старого образца. Более того, они имеют весьма неприглядный вид.

"Приватбанк с депозита выдает хлам. Хожу в банк две недели там все время хлам, где же делся синий доллар? "Приватбанк", я не думаю, что вам об этой проблеме неизвестно. Ну если ваши клиенты массово недовольны тем, что вы им выдаете с депозитов старый доллар нужно как-то решать эту проблему", - добавил возмущенный украинец.

В "Приватбанк" поспешили извиниться перед клиентом и отметили, что при выдаче денег предлагаются варианты банкнот. Все банки работают с долларами нового и старого образцов. Банкноты долларов США, эмитированные с 1996 по 2013 год, находятся в обращении в Украине. Вывод из обращения таких банкнот не запланирован в ближайшее время.

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