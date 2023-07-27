Українець поскаржився, що лише після 8 платежів на 37 тис. грн, "ПриватБанк" вирішує, що щось не так і тимчасово блокує картку, заявляючи, що її зламали шахраї.

Український банк "ПриватБанк" є дуже популярним в Україні. Його послугами користуються мільйони українців. При цьому "ПриватБанк" часто отримує негативні відгуки у мережі. На цей раз українець поскаржився на сайті Мінфін на те, що в нього зникли гроші з банківського рахунку.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що випустив діджитал картку замість фізичної універсальної. Він користувався нею не надто активно, і останній платіж було проведено ще 30 квітня. У липні він несподівано отримав повідомлення про блокування картки через підозрілі дії.

Клієнт "ПриватБанк" одразу ж поспішив перевірити, що взагалі сталося та зайшов у додаток "Приват24". Там він зауважив, що з банківської картки було знято понад 37 тисяч гривень кількома платежами. При цьому оператор "ПриватБанк" навіть не повідомив його про переказ грошей і жодних підтверджень йому не надходило.

До того з'ясувалося, що гроші списувалися за послуги у В'єтнамі та ще й у місцевій валюті - в'єтнамському донгу.

"Після цього зв'язався з підтримкою банку з проханням заблокувати картку і повернути гроші. Також намагався з'ясувати, чому було знято гроші без жодного підтвердження, навіть не прийшли повідомлення про витрати. На що "ПриватБанк" повідомив, що платіжна система сама визначає довірені точки . "Приват24 ігнорує всі ваші налаштування і сам вирішує повідомляти вам про списання грошей", - обурився клієнт "ПриватБанк".

Українець поскаржився, що лише після 8 платежів на 37 тис. грн, "ПриватБанк" вирішує, що щось не так і тимчасово блокує картку. Отже, підтримка "Приват24" у результаті спілкування створила заявки на повернення коштів, з повідомленням, що результатів слід очікувати до 120 днів.

"26 липня перевіряючи статус заявок, побачив, що за однією заявкою прийшла відмова у поверненні коштів, як завжди без жодного повідомлення з текстом "факт збою за вашою заявкою не підтверджено". Зв'язатися з підтримкою не вдається. Інші заявки на розгляді. Це все виглядає , або як повна недбалість списування без підтвердження грошей на суму понад 37 тис. грн в екзотичних валютах або ж це робота "ПриватБанк" разом із шахраями", - зазначив чоловік.

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