Украинец пожаловался, что только после 8 платежей на 37 тыс. грн, "ПриватБанк" решает, что что-то не так и временно блокирует карту, заявляя, что ее взломали мошенники.

Украинский банк "ПриватБанк" очень популярен в Украине. Его услугами пользуются миллионы украинцев. При этом "ПриватБанк" часто получает негативные отзывы в сети. В этот раз украинец пожаловался на сайте Минфин на то, что у него пропали деньги с банковского счета.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что выпустил диджитал карту взамен физической универсальной. Он пользовался ею не слишком активно и последний платеж был проведен еще 30 апреля. В июле он неожиданно получил соощение о блокировке карточки из-за подозрительных действий.

Клиент "ПриватБанк" сразу же поспешил проверить, что вообще произошло и зашел в приложение "Приват24". Там он заметил, что с банковской карточки было снято более 37 тысяч гривен несколькими платежами. При этом оператор "ПриватБанк" даже не уведомил его о переводе денег и никаких подтверждений ему не приходило.

К тому выяснилось, что деньги списывались за услуги во Вьетнаме, да еще и в местной валюте - въетнамском донге.

"После этого связался с поддержкой банка с просьбой заблокировать карту и вернуть деньги. Также пытался выяснить, почему были сняты деньги без всякого подтверждения, даже не пришли уведомления о расходах. На что "ПриватБанк" сообщил, что платежная система сама определяет доверенные точки. То есть "Приват24 игнорирует все ваши настройки и сам решает сообщать ли вам о списании денег", - возмутился клиент "ПриватБанк".

Украинец пожаловался, что только после 8 платежей на 37 тыс. грн, "ПриватБанк" решает, что что-то не так и временно блокирует карту. Следовательно, поддержка "Приват24" в результате общения создала заявки на возврат средств, с уведомлением, что результатов следует ожидать до 120 дней.

"26 июля проверяя статус заявок, увидел, что по одной заявке пришел отказ в возврате средств, как всегда без всякого уведомления с текстом "факт сбоя по вашей заявке не подтвержден". Связаться с поддержкой не удается. Другие заявки на рассмотрении. Это все выглядит, или как полная халатность списывания без подтверждения денег на сумму более 37 тыс. грн в экзотических валютах или же это работа "ПриватБанк" вместе с мошенниками", - отметил мужчина.

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