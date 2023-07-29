Телеведучий та зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який служить у лавах ЗСУ, показав свого маленького бойового товариша на службі.

Український телеведучий Даніель Салем, який несе службу в лавах ЗСУ, поділився кадрами в Інстаграм разом із маленьким вихованцем, чим порадував мережу. Як відомо, Салем вирішив перебувати не на "культкрному фронті", як виправдовуються багато зірок за кордоном, він вирішив бути на справжньому фронті разом з іншими.

Салем показує в Інстаграм лише короткі ролики, зняті на службі, але не розкриває те, чим займається і які завдання виконує. На цей раз Даніель Салем поділився відео з маленьким товаришем по службі, показавши кошеня поруч із собою.

«З Днем Державності, моя Україно!» – написав Даніель Салем під постом.

У мережі відразу почали підтримувати звернення Салема:

«Завдяки вам і всім тим, хто зараз захищає нас на фронті, ми сьогодні можем святкувати, де святкуватимемо і з ким святкуватимемо!; Бережи вас Боже, Даню; дякуємо вам за добраніч повертайтеся живими додому; Ангела вам зберігача, наші рідні».

«Україна це не просто крапка на карті – це частина нашої ДНК. Наш прайд. Це не просто оточуючі особи – це серця та дух, які нас оберігають. Нам не страшні холод та голод. Немає вже болю, немає злості – є спокій та холодний розум. Кожну мить цього «параграфу» буття цінне» - також висловлювався раніше Салем.

Останні новини України:

Концерт Олега Скрипки за кордоном скасували через росіян.

Також повідомлялося, що Єфросиніна здивувала кадрами лаштунки з Поляковою.

Крім того, Politeka.net писала, що Арсен Мірзоян висловився щодо мовного питання.