Телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем, который служит в рядах ВСУ, показал своего маленького боевого товарища на службе.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который несет службу в рядах ВСУ, поделился кадрами в Инстаграм вместе с маленьким питомцем, чем порадовал сеть. Как известно, Салем решил находиться не на "культкрном фронте", как оправдываются многие звезды за границей, он решил быть на настоящем фронте вместе стоварищами.

Салем показывает в Инстаграм только короткие ролики, снятые на службе, но не раскрывает то, чем именно занимается и какие задачи выполняет. В этот раз Даниэль Салем поделился видео с маленьким товарищем по службе, показав котенка рядом с собой.

«С Днем Государственности, моя Украина!» - написал Даниэль Салем под постом.

В сети сразу принялись поддерживать обращение Салема:

«Благодаря вам и всем тем, кто сейчас защищает нас на фронте, мы сегодня можем праздновать, где праздновать и с кем праздновать!; Береги вас Боже, Даня; благодарим вас за спокойные ночи возвращайтесь живыми домой; Ангела вам хранителя, наши родные».

«Украина это не просто точка на карте – это часть нашей ДНК. Наш прайд. Это не просто окружающие лица - это сердца и дух, которые нас оберегают. Нам не страшны холод и голод. Нет уже боли, нет злобы – есть покой и холодный ум. Каждое мгновение этого «параграфа» бытия ценно» - также высказывался ранее Салем.

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