Украинский телеведущий Даниэль Салем, который несет службу в рядах ВСУ, поделился кадрами в Инстаграм вместе с маленьким питомцем, чем порадовал сеть. Как известно, Салем решил находиться не на "культкрном фронте", как оправдываются многие звезды за границей, он решил быть на настоящем фронте вместе стоварищами.

Даниэль Салем

Салем показывает в Инстаграм только короткие ролики, снятые на службе, но не раскрывает то, чем именно занимается и какие задачи выполняет. В этот раз Даниэль Салем поделился видео с маленьким товарищем по службе, показав котенка рядом с собой.

«С Днем Государственности, моя Украина!» - написал Даниэль Салем под постом.

В сети сразу принялись поддерживать обращение Салема:

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«Благодаря вам и всем тем, кто сейчас защищает нас на фронте, мы сегодня можем праздновать, где праздновать и с кем праздновать!; Береги вас Боже, Даня; благодарим вас за спокойные ночи возвращайтесь живыми домой; Ангела вам хранителя, наши родные».

«Украина это не просто точка на карте – это часть нашей ДНК. Наш прайд. Это не просто окружающие лица - это сердца и дух, которые нас оберегают. Нам не страшны холод и голод. Нет уже боли, нет злобы – есть покой и холодный ум. Каждое мгновение этого «параграфа» бытия ценно» - также высказывался ранее Салем.

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