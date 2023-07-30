Відома актриса Наталка Денисенко на відпочинку з'явилася у незвичайному купальнику та отримала чималу порцію хейту.

Популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик зараз служить у ЗСУ, провела невеликий відпочинок із сином. Артистка також вирішила поділитися кадрами у мережі, показати себе та свої образи.

Однак тоді Денисенко сильно розкритикували. Вже повернувшись додому, Денисенко вирішила порушити актуальну для неї тему:

«Скажіть мені, будь ласка, чому? Просто хороший контент набирає менше уваги АНІЖ провокаційний/патріотичний/благодійний? Якщо світ має стати світлішим, а люди звертають більше свою увагу на протилежне цьому значенню?

Навіть не експериментуватиму, а точно скажу, що це повідомлення набере менше сподобалися і коментарів, ніж той, де я в «тому» купальнику» - написала Денисенко після скандальних фото.

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Денисенко наголосила, що відпочинок пройшов чудово, і тепер перед нею чекає безліч робіт для українського ТБ та благодійних заходів, на яких вона готова зосередитись.

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